В Лос-Анджелесе арестован мужчина, совершивший четыре убийства за один день

По данным правоохранителей, 26-летний Джерри Дин Сарагоса сначала открыл стрельбу у себя дома, убив отца и брата и тяжело ранив мать, а потом застрелил женщину на заправке и ее сотрудника.

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Полиция Лос-Анджелеса арестовала молодого человека, который за несколько часов убил четырех человек и ранил еще троих, сообщает пишет газета Los Angeles Times.

По данным правоохранителей, 26-летний Джерри Дин Сарагоса сначала открыл стрельбу у себя дома, убив отца и брата и тяжело ранив мать.

Следующий инцидент произошел на бензоколонке, подозреваемый застрелил женщину и ранил сотрудника заправки - сейчас он в критическом состоянии.

Последний жертвой стал пассажир в автобусе.

Как отмечает газета, серия убийств и погоня за подозреваемым уместилась в 12 часов и совпала с установившейся в городе аномальной жарой – 100 градусов по шкале Фаренгейта (почти 38 градусов Цельсия).

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