В Лос-Анджелесе арестован мужчина, совершивший четыре убийства за один день

КИШИНЕВ, 26 июл - Sputnik. Полиция Лос-Анджелеса арестовала молодого человека, который за несколько часов убил четырех человек и ранил еще троих, сообщает пишет газета Los Angeles Times.
По данным правоохранителей, 26-летний Джерри Дин Сарагоса сначала открыл стрельбу у себя дома, убив отца и брата и тяжело ранив мать.
Следующий инцидент произошел на бензоколонке, подозреваемый застрелил женщину и ранил сотрудника заправки - сейчас он в критическом состоянии.
Последний жертвой стал пассажир в автобусе.
Как отмечает газета, серия убийств и погоня за подозреваемым уместилась в 12 часов и совпала с установившейся в городе аномальной жарой – 100 градусов по шкале Фаренгейта (почти 38 градусов Цельсия).
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