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Легкомоторный самолет. Архивное фото.

Опубликовано видео с места падения самолета в Подмосковье

© Sputnik / Георгий Зимарев
Происшествия
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Оба находившихся на борту человека - пилот и пассажир - погибли в результате крушения.

КИШИНЕВ, 27 июл - Sputnik. Легкомоторный самолет, на борту которого находились пилот и пассажир, упал в реку в городском округе Серпухов Московской области, информацию об этом подтвердили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.

Инцидент произошел рядом с деревней Дракино. Воздушное судно рухнуло в реку Ока и затонуло.

Как заявил источник в экстренных службах, оба находившихся на борту самолета человека погибли.

По одной из версий, авиасудно зацепилось за провода сразу после взлета.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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