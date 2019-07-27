Опубликовано видео с места падения самолета в Подмосковье

КИШИНЕВ, 27 июл - Sputnik. Легкомоторный самолет, на борту которого находились пилот и пассажир, упал в реку в городском округе Серпухов Московской области, информацию об этом подтвердили в пресс-службе регионального главка МЧС РФ.
Инцидент произошел рядом с деревней Дракино. Воздушное судно рухнуло в реку Ока и затонуло.
Как заявил источник в экстренных службах, оба находившихся на борту самолета человека погибли.
По одной из версий, авиасудно зацепилось за провода сразу после взлета.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
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