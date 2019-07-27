Даже полицейские удивились: в Одесской области изъяли 4 тонны конопли - видео

Под видом выращивания овощей в теплицах преступники возделывали коноплю на огромных площадях.

КИШИНЕВ, 27 июл - Sputnik. Не только в Молдове, но и на Украине объявлена бескомпромиссная борьба с наркоторговлей и выращиванием растений, содержащих наркотические вещества.

Сотрудники Главного управления Национальной полиции Украины по Одесской области обнаружили на окраине села в Измаильском районе огромные плантации конопли, которые преступники искусно замаскировали под теплицами.

Проведя обыски на месте, сотрудники правоохранительных органов Украины изъяли 4,2 тонны конопли, в том числе мешки, набитые уже готовой продукцией.

Также были найдены саженцы растения, которые бережно хранились в специальных поддонах для высадки в грунт при сборе уже выросшей партии наркотического зелья.

Сотрудники полиции Одесской области задержали 8 человек, занимавшихся выращиванием запрещенных растений. Их доставили на допрос в Измаильское районное управление полиции, а изъятые улики отправили на криминалистическую экспертизу.

Если вина задержанных будет доказана в суде, им грозит ответственность сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины - "посев и выращивание мака и конопли", "незаконное производство, приготовление, хранение и продажа наркотических веществ" и "организация и скрытие мест незаконного выращивания и производства наркотиков".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK