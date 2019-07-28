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Пассажиры на перроне Центрального железнодорожного вокзала в Киеве

Молдавский "физиотерапевт" удивил украинских пограничников - что он вез в РФ

© Sputnik / Стрингер
Происшествия
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Незадекларированный груз бывает разным, но украинские пограничники нашли в багаже гражданина Молдовы "тренажеры для ленивых".

КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. Десятки упаковок с микростимуляторами мышц обнаружили украинские пограничники в купе проводника одного из пассажирских вагонов. Поезд следовал из Кишинева в Москву, а мужчина, видимо, хотел реализовать "тренажеры для ленивых" по более дорогой цене в России. 

Инцидент произошел на таможенном пункте пропуска в Сумской области Украины. Мужчина товар не задекларировал, а спрятан он был в небольшой нише в вагоне. 

Владельцем товара оказался пассажир поезда, 36-летний гражданин Молдовы. Обнаруженный груз был изъят. На правонарушителя составлен протокол об административном правонарушении.

Щенок хаски, архивное фото
CC0 / Pixabay / albertlsy7101
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Однако одним из самых необычных грузов, обнаруженных ранее у граждан Молдовы, стали 148 попугаев. 

В декабре минувшего года сотрудники мобильной бригады Таможенной службы обнаружили попугаев разных видов в автомобиле 35-летнего жителя Бельц. У мужчины не было никаких сопроводительных документов на перевозимых птиц, в том числе обязательных ветеринарных сертификатов.

Для экономии места в багажнике птиц перевозили в нескольких небольших клетках, в тесноте и с нарушением всех санитарных норм.

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Теги:
Украина, пограничники, запрет, груз, контрабанда


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