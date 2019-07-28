И на вине можно погореть - на чем попался гражданин Молдовы в Курской области

Гражданин Молдовы вез вино своим знакомым, а его подозревают в том, что он хотел его реализовать на рынках Курска.

КИШИНЕВ, 28 июл - Sputnik. На контрольно-пропускном пункте российского государственного рубежа "Крупец" в Курской области было конфисковано 55 литров белого и красного вина, которое гражданин Молдовы вез своим знакомым и родственникам, находящимся на заработках в РФ.

Между тем, по российским законам количество разрешенного к провозу алкоголя на одного человека не должно превышать пяти литров на человека. Поэтому утверждение хозяина автомобиля, в котором был найден груз, что он вез вино для своих знакомых, не возымело эффекта на российских таможенников.

Двадцать шесть пластиковых бутылок с молдавским вином домашнего изготовления были изъяты с последующим отправлением на экспертизу.

Провозивший на своем автомобиле марки Mercedes с молдавскими номерами данный груз 54-летний гражданин Молдовы теперь будет подвергнут административному наказанию. А слова о незнании законов не освобождают от ответственности, подчеркнули таможенники.

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