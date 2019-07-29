Тело убитой девушки нашли в чемодане в квартире на западе Москвы

СМИ пишут, что убитая была популярной в Instagram блогершей.

КИШИНЕВ 29 июл - Sputnik. Стали известны подробности жуткого убийства, которое произошло на днях в Москве.

Тело девушки с колото-резаными ранами обнаружили в чемодане в съемной квартире на западе Москвы, возбуждено уголовное дело об убийстве.

По предварительным данным, убитую звали Екатерина Карагланова, она вела блог в Instagram под ником katti_loves_life.

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Ее тело обнаружил арендодатель квартиры, где в последнее время проживала девушка.

Как отмечает полиция, мужчина сообщил, что родственники потерпевшей не могли с ней связаться и попросили проверить квартиру.

Сообщается, что девушка принимала участие в откровенных фотосессиях и не стеснялась публиковать снимки в Сети. Блогерша была клиническим ординатором кафедры дерматовенерологии и работала со второго курса.

Молодого человека убитой уже допросили следователи СК, которым он сообщил, что виделся с Караглановой за сутки до произошедшего. По его словам, никаких ссор между ними не было.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержание лица, причастного к его совершению.