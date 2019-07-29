Тело убитой девушки нашли в чемодане в квартире на западе Москвы

КИШИНЕВ 29 июл - Sputnik. Стали известны подробности жуткого убийства, которое произошло на днях в Москве.
Тело девушки с колото-резаными ранами обнаружили в чемодане в съемной квартире на западе Москвы, возбуждено уголовное дело об убийстве.
По предварительным данным, убитую звали Екатерина Карагланова, она вела блог в Instagram под ником katti_loves_life.
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Ее тело обнаружил арендодатель квартиры, где в последнее время проживала девушка.
Как отмечает полиция, мужчина сообщил, что родственники потерпевшей не могли с ней связаться и попросили проверить квартиру.
Сообщается, что девушка принимала участие в откровенных фотосессиях и не стеснялась публиковать снимки в Сети. Блогерша была клиническим ординатором кафедры дерматовенерологии и работала со второго курса.
Молодого человека убитой уже допросили следователи СК, которым он сообщил, что виделся с Караглановой за сутки до произошедшего. По его словам, никаких ссор между ними не было.
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Привет, Москва! 👋🏾 Вот и подошла к концу наша короткая, но очень весёлая поездка на Корфу. Было очень кстати на несколько деньков сбежать от проливных дождей и холода к Ионическому морю. Вообще, если честно, не люблю долгий отдых. Путешествую часто, но в каждой стране провожу не более чем 3-5 дней. Самое длительное путешествие за всю жизнь было в Израиль с семьей , когда мне было лет 14. Мы тогда ездили в гости на целый месяц, объехали всю страну. Сейчас же предпочитаю путешествовать очень часто, но коротко, учеба и работа не отпускают. Зато впечатления от таких коротких поездок остаются самые яркие 💥 Детально помню каждый свой трип, все красивые места, смешные истории. В голове ничего не смешалось, как думают многие .😅 С каждой страной связано что-то своё 🌎 Расскажите про свои самые яркие путешествия, как вы обычно любите отдыхать? #traveler#travelife#travelove#luxurytravel#travelgirl#traveltheworld#traveladdicted#traveladdict#travelblog#travelgoals#agentprovocatuer#travelpost#travelgrams#styleblogger#travelwithme#style#styles#outfit#Kati_travels#korfu#korfuisland#travelgirl#teavelgirlsgo
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство), проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств совершенного преступления и задержание лица, причастного к его совершению.