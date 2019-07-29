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Лягушка, иллюстративное фото

И квакнуть не успели: три тысячи контрабандных лягушек изъяли в Турции

© Sputnik / И. Мухин
Происшествия
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Дельцы хотели продать земноводных администрациям отелей.

КИШИНЕВ, 29 июл - Sputnik. Командование жандармерии района Гергер провинции Адыяман на юго-востоке Турции конфисковало три тысячи живых лягушек, передает РИА Новости с ссылкой на турецкий телеканал NTV.

По данным телеканала, жандармерия остановила подозрительный автомобиль на трассе Адыяман-Диярбакыр, неподалеку от моста Ниссиби. После обыска автомобиля в мешках были обнаружены три тысячи лягушек. Было установлено, что лягушки были пойманы для продажи отелям.

Как сообщает телеканал, лягушки были конфискованы и переданы в управление сельского хозяйства района Гергер, чтобы в дальнейшем их выпустить в природную среду обитания. Четыре подозреваемых были задержаны, им вменяется штраф в размере 600 турецких лир (105 долларов США).



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