И квакнуть не успели: три тысячи контрабандных лягушек изъяли в Турции

КИШИНЕВ, 29 июл - Sputnik. Командование жандармерии района Гергер провинции Адыяман на юго-востоке Турции конфисковало три тысячи живых лягушек, передает РИА Новости с ссылкой на турецкий телеканал NTV.

По данным телеканала, жандармерия остановила подозрительный автомобиль на трассе Адыяман-Диярбакыр, неподалеку от моста Ниссиби. После обыска автомобиля в мешках были обнаружены три тысячи лягушек. Было установлено, что лягушки были пойманы для продажи отелям.

Как сообщает телеканал, лягушки были конфискованы и переданы в управление сельского хозяйства района Гергер, чтобы в дальнейшем их выпустить в природную среду обитания. Четыре подозреваемых были задержаны, им вменяется штраф в размере 600 турецких лир (105 долларов США).