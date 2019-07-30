Неужели правда: дым от пожаров в Сибири может дойти до Москвы

В некоторых регионах Сибири в июле возникли лесные пожары, их тушение в труднодоступных районах оказались экономически нецелесообразным. Власти призывают службы не допускать разрастания огня от лесных пожаров до границ населенных пунктов.

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Смог, который образовался в результате пожаров в Сибири, может дойти до столицы России, но его концентрация будет несущественной. Такое мнение высказал журналистам в Москве координатор лесной программы Всемирного фонда дикой природы Константин Кобяков.

В ряде сибирских регионов в середине июля возникли лесные пожары, однако власти посчитали тушение возгораний в труднодоступных районах экономически нецелесообразным. В результате площадь пожаров увеличилась и только в Красноярском крае площадь возгораний превысила 1 миллион гектаров. Режим чрезвычайной ситуации был введен в Красноярском крае и Иркутской области.

"Дым от лесных пожаров в Сибири и Забайкалье действительно при определенных погодных условиях может достичь центральных регионов, но это скорее исключительный случай будет, и москвичи могут его даже не заметить, настолько будет мала его концентрация в воздухе. Это несравнимо с тем, что испытывают сибиряки", - сказал Кобяков корреспондентам РИА Новости.

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Во вторник глава правительства России Дмитрий Медведев заявил в ходе совещания, что нельзя допустить разрастания огня от лесных пожаров до границ населенных пунктов и повторения ситуации 2010 года. Он подчеркнул, что "все профилактические меры должны быть приняты для того, чтобы подобного рода ситуация не повторилась".

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