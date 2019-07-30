В Москве ждут от Киева разъяснений по поводу ареста танкера

Посольство России в Киеве пока не получало уведомления об аресте танкера.

КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Российское консульство в Одессе направило ноту в МИД Украины с просьбой прояснить ситуацию вокруг танкера Nika Spirit, ответа до настоящего времени не последовало, сообщает РИА Новости.

Уточняется, что посольство России в Киеве пока не получало уведомления об аресте танкера.

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос во вторник 30 июля сообщил, что украинский суд арестовал российский танкер вместе с изъятыми во время обыска документами.

Пресс-атташе дипмиссии Денис Голенко отметил, что посольство России в Киеве ждет публикацию полного текста решения суда об аресте танкера Nika Spirit, после чего сможет дать оценку доводам украинской стороны.

В Российском профессиональном союзе моряков сообщили корреспонденту агентства, что обращений от судовладельца или экипажа не поступало.

Заместитель главы МИД России Григорий Карасин выступая в эфире радиостанции Коммерсант FM заявил, что Москва будет следить за ситуацией вокруг Nika Spirit, но оспаривать решение Киева об аресте судна должен его собственник.

"Судно это находится в частном владении, поэтому все должна решить судебная инстанция. Мы, естественно, будем внимательно следить, но это уже менее драматично", – сказал Карасин.

Он отметил, что главная задача, которая стояла перед российскими дипломатами выполнена - это освобождение экипажа корабля. Сейчас моряки уже на родине.

Сотрудники СБУ 25 июля задержали в порту Измаил российский танкер Nika Spirit вместе с членами команды. На судне прошли обыски, были изъяты документы, записи переговоров и бортовые журналы. Экипаж подвергся допросу. Позже моряков отпустили. Они отправились домой через Молдову. То, как добирались моряки из Украины в Кишиневский международный аэропорт и их отлет на родину подробно освещал Sputnik Молдова.

В Москве заявили, что задержание танкера и экипажа было незаконным. Россия будет добиваться возвращения задержанного на Украине судна.

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