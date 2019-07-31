Мошенник, сымитировавший свою смерть в Молдове, получил в США три года тюрьмы

КИШИНЕВ, 31 июл - Sputnik. Громкая история о том, что некий Игорь Воротинов (якобы уроженец Молдовы), который сымитировал собственную смерть ради страховки в размере 2 миллионов долларов, получила свое продолжение. Точнее, финал. Окружной суд Миннесоты приговорил 55-летнего мошенника к трем годам лишения свободы. Об этом сообщается на сайте департамента юстиции США.

Отмечается, что в марте 2010 года Воротинов оформил страховку на 2 млн долларов, назначив основным бенефициаром жену. После этого мужчина внезапно уехал из Миннесоты в Молдову, а через 11 месяцев молдавские полицейские получили экстренный вызов о найденном на въезде в село Кожушна трупе. Останки мужчины нашли у обочины дороги между двумя кустами. Смерть не рассматривали как насильственную, а по паспорту, гостиничной карте и контактным номерам установили личность погибшего как Игоря Воротинова.

Позже выяснилось, что тело принадлежало не Воротинову.

По данным СМИ, в 2012 году жена Воротинова получила 2 млн долларов. Затем она вместе с сыном пыталась перевести эти деньги на счета в Швейцарию и Молдову. Сообщается, что в 2013 году сына этой парочки задержали в Бюро таможенной и пограничной охраны (СВР) в Детройте, штат Мичиган, после возвращения из поездки в Молдову. Агенты ФБР изъяли у него компьютер, в котором нашли цифровые фотографии со своим отцом, сделанные 19 апреля 2013 года и 12 мая 2013 года.

Ранее СМИ писали, что Воротинов был уроженцем Молдовы, и что он даже якобы сохранил молдавское гражданство. Тем не менее, корреспонденту Sputnik в пресс-службе Генеральной прокуратуры не подтвердили эту информацию. Варатинова действительно экстрадировали из Молдовы в США.

"Этот человек - не гражданин Молдовы и никогда им не был. Он гражданин США белорусского происхождения. У супруги фигуранта громкого дела о мошенничестве также не было молдавского гражданства", - подчеркнули в пресс-службе.

Как отмечается, на сайте justice.gov Воротинов признал свою вину и получил 3 года тюрьмы и 3 года условного заключения. Кроме того он получил предписание вернуть в бюджет 2 млн долларов за свою аферу.

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