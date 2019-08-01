Вниманию граждан Молдовы: во Франции можно остаться без денег, просто закурив

Мошенники в одной из французских профессий - неудержимы, они используют преступные методы для того, чтобы обобрать иностранцев до нитки.

КИШИНЕВ, 1 авг - Sputnik. Десятки тысяч граждан Молдовы находятся в странах ЕС на заработках, многие из наших соотечественников зарабатывают на жизнь для своей семьи в регионах Франции.

Однако там им надо быть предельно острожными. Во французских городах есть большой риск стать жертвами мошенников, которые могут по-дружески предложить закурить. Как правило, мошенники предлагают сигареты, напичканные синтетическим наркотическим веществом, которое в 50 раз сильнее канабиса. Сигареты берут трудовые мигранты, которые не очень осведомлены о том, как защитить свои права в чужой стране, если их ограбят.

Достаточно сделать 2-3 затяжки, как человек впадает в сильнейшее наркотическое опьянение и находится в полуобморочном состоянии. Пользуясь такой ситуацией, грабители грабят его и ретируются с места преступления.

Во французских городах все чаще происходят такие преступные эпизоды, особенно активны такие мошенники в городе Руан, о чем сообщают пользователи соцсетей.

Последний инцидент произошел 30 июля именно в этом городе с 17-летней девушкой, которая охотно согласилась раскурить фатальную сигаретку, а, очнувшись, обнаружила пропажу смартфона и денег.

Департамент по охране общественного порядка провинции Луар предупредил местное население о новых методах ограблений, используемых преступниками.

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По данным региональных французских СМИ, правонарушители не изменили метода совершений преступлений, и продолжают исподтишка предлагать доверчивым жителям и гостям французских городов такие опасные сигареты.

Особенно подвержены риску трудовые мигранты из стран постсоветского пространства, в том числе и Молдовы. Они охотно соглашаются на предложение "угоститься сигареткой".

Dimanche 28 juillet à 23h00 à @VilledeRoanne deux adolescents sont abordés par des jeunes leur proposant des cigarettes visiblement trafiquées. Après perte de connaissance, les victimes étaient "dépouillées"du 📞 . Toute précaution à prendre sur ce type de faits, composer le 17. pic.twitter.com/O8n3PAE8SE — Police Nationale 42 (@PoliceNat42) 30 июля 2019 г.

​"После нескольких затяжек жертвы ограблений переходят в полностью апатичное состояние, за которым может последовать чрезмерная активность", - пишут французские СМИ. Местная пресса уточняет, что после такого курения многим потребовалась экстренная медицинская помощь в стационаре.

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