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Полиция

Двое граждан Молдовы погибли — автобус столкнулся с фурой в Румынии

© Sputnik / Evgheni Panasenco
Происшествия
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112 0 0

Два человека погибли и еще семь получили ранения в результате лобового удара двух машин на евротрассе Е60.

КИШИНЕВ, 1 авг - Sputnik. Автокатастрофа произошла на евротрассе Е60 близ села Уиляку де Криш в румынском уезде Бихор. По заявлению полиции, звонок в службу спасения 112 поступил около 6.20 утра. На место столкновения выехали 5 пожарных бригад, парамедики из города Алешд и 3 медицинских бригады уездной скорой помощи.

На месте происшествия спасателям пришлось разрезать корпус микроавтобуса, чтобы извлечь погибших и раненых людей. Двое граждан Молдовы получили травмы, несовместимые с жизнью. Семеро других пострадавших доставлены в отделение неотложной помощи клинической больницы города Орадя.

Из семи пострадавших (шесть мужчин и одна женщина), доставленных в больницу, в возрасте от 19 до 50 лет, один находится в тяжелом состоянии (красный медицинский код), а остальные шесть получили различные травмы и ушибы и травмы.

Полиция расследует причины и обстоятельства автокатастрофы.

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