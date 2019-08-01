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У пассажира в аэропорту Внуково изъяли котят на миллион рублей

Полосатый рейс: во Внуково у пассажира нашли котят на миллион рублей

Происшествия
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"Пушистая" контрабанда была изъята и помещена в Благотворительный фонд защиты животных.

КИШИНЕВ, 1 авг - Sputnik. В аэропорту Внуково сотрудники таможенного контроля задержали гражданина России, который пытался провести шесть азиатских леопардовых котят стоимостью более миллиона рублей, сообщает пресс-служба Федеральной таможенной службы.

Разрешительные сертификаты на перевозку животных, подпадающих под действие Конвенции СИТЕС, у владельца отсутствовали, в связи с чем Внуковская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ.

В ходе последовавшей проверки у другого фигуранта данного дела, также гражданина России, в московской квартире были обнаружены две особи орангутанов, ранее незаконно ввезенные в ЕАЭС.

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Публикация от Федеральная таможенная служба (@customs_rus)

Сотрудниками Внуковской таможенной службы возбуждено уголовное дело по статье "контрабанда особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов". Мужчине грозит срок до 12 лет лишения свободы, а также штраф до одного миллиона рублей.

Все животные изъяты. В настоящее время котята переданы в Благотворительный фонд защиты животных "Бим", а орангутаны – в Московский зоопарк.

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