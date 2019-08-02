Вице-премьер Таиланда прокомментировал взрывы в Бангкоке

КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Серия взрывов в Бангкоке – это попытка опорочить систему нацбезопасности Таиланда перед всем миром, считает вице-премьер страны по вопросам безопасности генерал Правит Вонгсуван.

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Дело в том, что в эти дни проходят министерские встречи стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров блока. В мероприятиях с главами МИД стран АСЕАН участвуют делегации России, США, Китая, а также ЕС.

"Эти взрывы – попытка опорочить нашу систему национальной безопасности перед всем миром в то время, когда в Бангкоке проходят министерские мероприятия АСЕАН и в городе много высокопоставленных гостей из многих стран. Те, кто устроил эту серию взрывов, пытаются показать всему миру, что мы, якобы, не в состоянии обеспечить безопасность в такой момент", - заявил Вонгсуван.

© REUTERS / Soe Zeya Tun В Бангкоке произошла серия из семи взрывов

Утром в пятницу в Бангкоке произошло не менее 10 взрывов маломощных взрывных устройств, в том числе в центральной части города вблизи конгресс-центра, где проходят мероприятия АСЕАН, и у ряда правительственных зданий, в том числе принадлежащих министерству обороны и Главному штабу вооруженных сил страны. При взрывах не менее двух человек получили легкие ранения.

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