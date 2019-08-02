10:25 02 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.68
  • USD17.83
  • RUB0.28
  • RON4.16
  • UAH0.70
Поиск
Бангкоке произошла серия из семи взрывов

Вице-премьер Таиланда прокомментировал взрывы в Бангкоке

© AFP 2019 / Lillian SUWANRUMPHA
Происшествия
Получить короткую ссылку
24 0 0

По мнению вице-премьера Таиланда, взрывы в Бангкоке – это попытка опорочить систему национальной безопасности страны.

КИШИНЕВ, 2 авг – Sputnik. Серия взрывов в Бангкоке – это попытка опорочить систему нацбезопасности Таиланда перед всем миром, считает вице-премьер страны по вопросам безопасности генерал Правит Вонгсуван.

Пока вы спали: взрывы в Бангкоке, санкции США против РФ, радары в Кишиневе>>>

Дело в том, что в эти дни проходят министерские встречи стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и диалоговых партнеров блока. В мероприятиях с главами МИД стран АСЕАН участвуют делегации России, США, Китая, а также ЕС.

"Эти взрывы – попытка опорочить нашу систему национальной безопасности перед всем миром в то время, когда в Бангкоке проходят министерские мероприятия АСЕАН и в городе много высокопоставленных гостей из многих стран. Те, кто устроил эту серию взрывов, пытаются показать всему миру, что мы, якобы, не в состоянии обеспечить безопасность в такой момент", - заявил Вонгсуван.

В Бангкоке произошла серия из семи взрывов
© REUTERS / Soe Zeya Tun
В Бангкоке произошла серия из семи взрывов

Утром в пятницу в Бангкоке произошло не менее 10 взрывов маломощных взрывных устройств, в том числе в центральной части города вблизи конгресс-центра, где проходят мероприятия АСЕАН, и у ряда правительственных зданий, в том числе принадлежащих министерству обороны и Главному штабу вооруженных сил страны. При взрывах не менее двух человек получили легкие ранения.

Читайте также:

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

По теме

На саммите ШОС подписаны 22 совместных документа
Саммит ЕС поручил разработать меры поддержки Молдовы
Мартынов: на саммите G20 начал зарождаться многополярный мир


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Лесные пожары бушуют по всему миру - фото
Когда будет открыта гранитная лестница в парке Валя Морилор
Когда будет открыта гранитная лестница в парке "Валя Морилор"
Если у вас украли, или вы потеряли паспорт за границей
Что делать, если за границей украли паспорт

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться