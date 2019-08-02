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В операционной, архивное фото

Мужчина, перенесший клиническую смерть, рассказал о загробном мире

© Sputnik / Константин Чалабов
Происшествия
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Американец, "вернувшийся с того света", уверен, что видел Иисуса.

Историю мужчины, пережившего клиническую смерть, опубликовало издание Daily Express.

Мужчина из американского штата Техас, назвался Дугласом. Он рассказал, что 17 лет страдал от бессонницы. Однажды, приняв сильнодействующее снотворное после алкоголя, он потерял сознание и рухнул на землю.  У него остановилось сердце. 

Когда он упал, то ему показалось, что он вознесся над своим телом и направился по туннелю, освещенному "нестерпимо ярким светом".

Морг
CC BY 2.0 / olavXO / Final resting place
В Польше мужчина "воскрес" в морге и пошел на вечеринку

Пока он летел, вся короткая жизнь пронеслась у него перед глазами.

По воспоминаниям Дугласа, "на той стороне" он встретил человека, который преградил путь и сказал: "Если хочешь войти сюда, то должен измениться". Мужчина считает, что видел Иисуса.

Ощущение умиротворения и спокойствия окутывало молодого человека.

"Иисус ответил мне, что мое время не пришло", - сказал герой публикации.

По его словам, на вопрос об аде, Христос не хотел отвечать.

На этом яркие воспоминания Дугласа заканчиваются. 

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Необходимо заметить, что яркий свет, воспоминания и встреча с известными персонами часто присутствуют в рассказах людей, переживших клиническую смерть.

Медики связывают это с недостатком кислорода и постепенной гибелью мозга.



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