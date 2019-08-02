Не устоял на ногах: солдат НАТО выпал с седьмого этажа

КИШИНЕВ, 2 авг — Sputnik. Молодой солдат насмерть разбился, выпав с седьмого этажа отеля в варшавском районе Воля, передает Sputnik Polska. Сообщается, что это был несчастный случай, военнослужащий, возможно, находился в состоянии алкогольного опьянения.

Инцидент произошел в ночь на 1 августа. На месте происшествия работали полиция, военная полиция, а также представители прокуратуры.

Министерство обороны Великобритании подтвердило информацию о гибели военнослужащего, который был приписан к логистическому подразделению многонационального батальона НАТО, размещенного в городе Ожиш на востоке Польши. Преимущественно этот батальон состоит из американских военных, но в него также входит британская разведывательная рота.

В Минобороны также добавили, что семья солдата уже извещена о его гибели. От дальнейших комментариев в ведомстве отказались.

Informację i zdjęcie z miejsca zdarzenia otrzymaliśmy na @Kontakt__24.



CZYTAJ więcej >>>https://t.co/K2SV0f4Jbx — TVN Warszawa (@tvnwarszawa) August 1, 2019

​"Из того, что известно на данный момент: в отеле были размещены несколько десяткой британских военнослужащих. Часть из них собрались на встречу, в ходе которой они употребляли алкоголь. В это время один из солдат и выпал с седьмого этажа здания, от полученных травм он скончался на месте", - сообщил журналистам официальный представитель Окружной прокуратуры Варшавы Лукаш Лапчиньский.

По его словам, на данный момент никто по этому делу не задержан. От подробных комментариев он отказался, добавив лишь, что в расследовании обстоятельств инцидента также принимают участие представители британской стороны.

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Как удалось выяснить польским журналистам, британские военные находились в Варшаве в связи с мероприятиями по случаю 75-летия начала Варшавского восстания.

Инциденты с участием пьяных военнослужащих НАТО в странах Балтии и Польше не редкость, некоторые из них – довольно серьезные, но смертельные инциденты происходили только во время учений.