Пока вы спали: санкции против России, пожар в Москве и новые налоги в Молдове

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КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. В некоторых СМИ появилась информация, что министерство финансов планирует ввести изменения в Налоговый кодекс Молдовы. В частности, предлагается пересмотреть налог на продажу недвижимости. Сейчас он составляет 20%, а, согласно поправкам, с 1 января будет 50% от прироста капитала.

Если недвижимость удалось продать по цене выше, чем она приобреталась, то продавец получает прирост капитала, если же продажа состоялась по цене ниже, чем та, за которую объект куплен – налицо потери капитала.

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Также планируется, что с 1 января 2020 года вступит в действие ст. 50 Закона № 246 о нотариальной процедуре. В ней говорится, что после оформления сделки, подлежащей регистрации в реестре недвижимого имущества, до конца рабочего дня нотариусы должны произвести предварительную регистрацию заверенной ими сделки (или свидетельства о праве на наследство) посредством электронной подписи.

После того как нотариус выполнит свою работу, покупатель отправится в Агентство публичных услуг с пакетом документов, чтобы предоставить регистратору бумажный вариант договора. Окончательное решение вопроса остается за служащими Агентства. Об этом сообщает портал Taxexpert.

В России объяснили причины санкций

США продолжают использовать "инсценировку с отравлением Скрипалей" для обострения отношений с Россией и введения новых санкций, которые являются откровенной провокацией, направленной лишь на пропагандистский эффект. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

Захарова пояснила, что участников акции "до сих пор скрывают из опасения разоблачения". При этом санкции, которые вводят, используя инцидент как предлог, в сущности бессмысленны: они дублируют ранее принятые антироссийские меры и не приводят к изменению внутренней и внешней политики России. Захарова отметила, что это уже 72-й пакет санкций с 2011 года.

"Как мы уже отмечали, авторы многочисленных санкционных списков теперь делают основной расчет на пропагандистский эффект, на постоянное продвижение темы санкций в медийном пространстве. Россия продолжит поступательное развитие, укрепление экономики и обороноспособности, наращивание своего влияния на международной арене, несмотря на упомянутый санкционный шантаж", - говорится в комментарии.

Пожар в Москве

Площадь пожара в промышленном здании в центре Москвы увеличилась до 2 тысяч квадратных метров, к тушению привечен вертолет, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МЧС.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Uri_mos (@uri_mos) 2 Авг 2019 в 10:48 PDT

Ранее стало известно, что один пожарный пострадал при обрушении горящих перекрытий здания. По данным ГУМЧС, сообщение о возгорании в доме 41, строение 4 на Дубининской улице поступило в 6.18. Сообщалось о возгорании на площади 1 тысяча "квадратов".

"Площадь пожара составляет 2 тысячи квадратных метров. На место привлечена авиация МАЦ. Вертолёт произвел 2 сброса воды", - сообщили в ГУМЧС.

Сообщается, что всех пожарных вывели из горящего здания. К тушению огня привлечены 67 человек и 24 единицы техники, а также 2 вертолета МАЦ.

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