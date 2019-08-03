В Москве сгорело промышленное здание, пострадал пожарный - видео

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. В центре Москвы загорелось пустующее промышленное четырехэтажное здание. От жара обрушились перекрытия, пострадал пожарный.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код Кадры тушения с воздуха пожара на Дубининской улице

Пострадавший сотрудник пожарной службы госпитализирован. Как стало известно, у него травма ноги.

Здание старой постройки загорелось около 6 часов утра на улице Дубининской. Площадь возгорания через несколько часов возросла до пяти тысяч квадратных метров.

По сообщению экстренных служб, огонь угрожает перекинуться на соседние постройки и расположенную рядом АЗС. Возможно обрушение всего здания.

View this post on Instagram Павелецкая в огне 🔥 #пожар A post shared by 🆈🆄🆁🅸 🅰🅻🅴🅺🆂🅴🅴🆅🅸🅲🅷 (@_new_line_) on Aug 2, 2019 at 11:04pm PDT

В тушении пожара участвуют 67 человек и 24 единицы техники, а также два вертолета Ка-32А, которые оборудованы специальным водосливным устройством ВСУ-5 и могут сбрасывать до пяти тонн огнегасящей жидкости каждый.

Позже стало известно, что всех пожарных вывели из горящего здания из-за угрозы обрушения. Борьбу с огнем продолжили, и к 10.30 пожар был полностью потушен.

На улице Дубининской перекрыли движение на время тушения пожара. В настоящий момент

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