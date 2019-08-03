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В Москве сгорело промышленное здание, пострадал пожарный - видео

CC0 / Pixabay / skeeze
Происшествия
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В горящем пустующем здании обрушились перекрытия, пожарный госпитализирован.

КИШИНЕВ, 3 авг — Sputnik. В центре Москвы загорелось пустующее промышленное четырехэтажное здание. От жара обрушились перекрытия, пострадал пожарный.

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Кадры тушения с воздуха пожара на Дубининской улице

Пострадавший сотрудник пожарной службы госпитализирован. Как стало известно, у него травма ноги.

Здание старой постройки загорелось около 6 часов утра на улице Дубининской. Площадь возгорания через несколько часов возросла до пяти тысяч квадратных метров.

По сообщению экстренных служб, огонь угрожает перекинуться на соседние постройки и расположенную рядом АЗС. Возможно обрушение всего здания.

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Павелецкая в огне 🔥 #пожар

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В тушении пожара участвуют 67 человек и 24 единицы техники, а также два вертолета Ка-32А, которые оборудованы специальным водосливным устройством ВСУ-5 и могут сбрасывать до пяти тонн огнегасящей жидкости каждый.

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3 августа утром сразу два пожарных вертолёта Московского авиационного центра вылетели для ликвидации очага возгорания. По предварительным данным на улице Проезд Жукова 19 в районе Павелецкой загорелось старое нежилое помещение. Оба вертолета Ка-32А оборудованы специальными водосливными устройствами ВСУ-5, что позволяет им сбрасывать на очаг пожара каждому до 5 тонн огнегасящей жидкости.#московскийавиационныйцентр #мац #департаментгочсипб #авиациямосквы #авиация #вертолетыМосквы #вертолеты #пожарныйвертолет #пожар #чс #спасателимосквы #спасатели

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Позже стало известно, что всех пожарных вывели из горящего здания из-за угрозы обрушения. Борьбу с огнем продолжили, и к 10.30 пожар был полностью потушен.

На улице Дубининской перекрыли движение на время тушения пожара. В настоящий момент

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Теги:
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