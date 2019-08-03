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Следственный комитет (СК) РФ

В московском ресторане нашли тело человека, умершего 25 лет назад

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Происшествия
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Его обнаружили во время ремонтных работ.

КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. В субботу в одном из московских ресторанов, где проходят ремонтные работы, нашли под полом тело человека. Сотрудники следственного комитета прводят проверку, назначены экспертизы.

Сообщается, что тело пролежало под полом более 25 лет. По данному факту проводится расследование.

А недавно в молдавском селе обнаружили труп, брошенный на съедение собакам.

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