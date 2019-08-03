В московском ресторане нашли тело человека, умершего 25 лет назад

Его обнаружили во время ремонтных работ.

КИШИНЕВ, 3 авг - Sputnik. В субботу в одном из московских ресторанов, где проходят ремонтные работы, нашли под полом тело человека. Сотрудники следственного комитета прводят проверку, назначены экспертизы.

Сообщается, что тело пролежало под полом более 25 лет. По данному факту проводится расследование.

А недавно в молдавском селе обнаружили труп, брошенный на съедение собакам.

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