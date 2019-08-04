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Стрельба в Техасе, иллюстративное фото.

Очередная бойня в США: СМИ сообщают о погибших и раненых - видео

© REUTERS / STRINGER
Происшествия
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ЧП произошло в городе Дейтон, штат Огайо, на место происшествия прибыла полиция.

КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. Стрельба произошла в городе Дейтон в американском штате Огайо, число жертв может достигать семи, сообщает издание Dayton Daily News. По информации издания, стрельба произошла в районе Орегон. На место инцидента прибыли машины скорой помощи. Сообщается, что стрелков могло быть двое.

upd: Полиция уточнила, сколько было жертв в результате стрельбы>>>

В результате спецоперации, один из них убит. В городе объявлен план-перехват, направленный на розыск второго преступника. Сообщается, что он мог скрыться с места преступления на внедорожнике Jeep.

Это уже второе в США кошмарное ЧП за сутки. В субботу в городе Эль-Пасо на западе Техаса жертвами стрельбы стали 20 человек, еще 26 человек получили ранения.

Полиция, США, иллюстративное фото
CC BY 2.0 / Chris Yarzab / Kia Soul rollover
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Убийцей оказался 21-летний белый американец Патрик Крузиос. 

Операция по задержанию "стрелка" длилась 21 минуту, при этом полиции даже не пришлось использовать огнестрельное оружие. Состояние многих пострадавших оценивается как тяжелое.

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