Очередная бойня в США: СМИ сообщают о погибших и раненых - видео

КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. Стрельба произошла в городе Дейтон в американском штате Огайо, число жертв может достигать семи, сообщает издание Dayton Daily News. По информации издания, стрельба произошла в районе Орегон. На место инцидента прибыли машины скорой помощи. Сообщается, что стрелков могло быть двое.

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В результате спецоперации, один из них убит. В городе объявлен план-перехват, направленный на розыск второго преступника. Сообщается, что он мог скрыться с места преступления на внедорожнике Jeep.

Это уже второе в США кошмарное ЧП за сутки. В субботу в городе Эль-Пасо на западе Техаса жертвами стрельбы стали 20 человек, еще 26 человек получили ранения.

Убийцей оказался 21-летний белый американец Патрик Крузиос.

Операция по задержанию "стрелка" длилась 21 минуту, при этом полиции даже не пришлось использовать огнестрельное оружие. Состояние многих пострадавших оценивается как тяжелое.

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