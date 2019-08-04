12:44 04 Августа 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.68
  • USD17.83
  • RUB0.28
  • RON4.16
  • UAH0.70
Поиск
US-Polizei. Symbolbild

Полиция Дейтона назвала точное число жертв в результате уличной стрельбы

© AFP 2019 / Laura Buckman
Происшествия
Получить короткую ссылку
49 0 0

Это уже второе в США кошмарное ЧП за сутки. В субботу в городе Эль-Пасо на западе Техаса жертвами стрельбы стали 20 человек, еще 26 человек получили ранения.

КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. При стрельбе в американском Дейтоне погибли девять человек, 16 пострадали. С таким уточнением выступила полиция.

"Стрелок погиб. Еще девять человек тоже погибли. Еще по меньшей мере 16 человек обратились в больницы с ранениями", - сообщила полиция Дейтона в Twitter.

Это уже второе в США кошмарное ЧП за сутки. В субботу в городе Эль-Пасо на западе Техаса жертвами стрельбы стали 20 человек, еще 26 человек получили ранения.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
"Никто, кроме нас": как прошло празднование дня ВДВ в России - фото
Как у Путина: копия термокружки президента вызвала ажиотаж в Китае
Как у Путина: копия термокружки президента вызвала ажиотаж в Китае
Как правильно выбрать арбуз
Почти праздничная инфографика: как выбрать арбуз

RELAX
Соцсети
sputnikmoldovaru
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться