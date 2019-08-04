Полиция Дейтона назвала точное число жертв в результате уличной стрельбы

Это уже второе в США кошмарное ЧП за сутки. В субботу в городе Эль-Пасо на западе Техаса жертвами стрельбы стали 20 человек, еще 26 человек получили ранения.

КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. При стрельбе в американском Дейтоне погибли девять человек, 16 пострадали. С таким уточнением выступила полиция.

"Стрелок погиб. Еще девять человек тоже погибли. Еще по меньшей мере 16 человек обратились в больницы с ранениями", - сообщила полиция Дейтона в Twitter.

#OregonDistrict #update Lt. Col. Carper: at 1:22am active shooter situation began in oregon district. The shooter is deceased. There are 9 others also deceased. At least 16 others went to area hospitals with injuries. — Dayton Police Dept. (@DaytonPolice) 4 августа 2019 г.

Это уже второе в США кошмарное ЧП за сутки. В субботу в городе Эль-Пасо на западе Техаса жертвами стрельбы стали 20 человек, еще 26 человек получили ранения.

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