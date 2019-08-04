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Стали известны подробности гибели жителя Молдовы во Франции

© Sputnik / Miroslav Rotari
Происшествия
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В машине находились двое человек, пассажир получил легкие ранения.

КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. Французские правоохранители рассказали о подробностях автокатастрофы, которая произошла в субботу, 3 августа, на трассе RN 21 в коммуне Сент-Кристи, недалеко от города Ош в департаменте Жер.

© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
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Около семи часов вечера автомобиль с двумя мужчинами, гражданами Молдовы, который следовал в направлении молдавскими мужчинами на борту, следовавший из Флёранс в Ош, попытался обогнать фургон и не справился с управлением, сообщает местное издание La Dépêche du Midi. Легковой автомобиль столкнулся с левым бортом фургона и врезался в стену дома.

Водитель фургона, 22-летний мужчина, скончался на месте. Молодой человек прибыл в Жер три месяца назад и жил в коммуне Флёранс.

Спасатели оказали помощь пассажиру автомобиля, который был легко ранен, 69-летний водитель фургона Citroën остался невредим.

Полиция ведет расследование обстоятельств трагедии.

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Теги:
наши за границей, ДТП


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