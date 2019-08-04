Стали известны подробности гибели жителя Молдовы во Франции

КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. Французские правоохранители рассказали о подробностях автокатастрофы, которая произошла в субботу, 3 августа, на трассе RN 21 в коммуне Сент-Кристи, недалеко от города Ош в департаменте Жер.

Около семи часов вечера автомобиль с двумя мужчинами, гражданами Молдовы, который следовал в направлении молдавскими мужчинами на борту, следовавший из Флёранс в Ош, попытался обогнать фургон и не справился с управлением, сообщает местное издание La Dépêche du Midi. Легковой автомобиль столкнулся с левым бортом фургона и врезался в стену дома.

Водитель фургона, 22-летний мужчина, скончался на месте. Молодой человек прибыл в Жер три месяца назад и жил в коммуне Флёранс.

Спасатели оказали помощь пассажиру автомобиля, который был легко ранен, 69-летний водитель фургона Citroën остался невредим.

Полиция ведет расследование обстоятельств трагедии.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK