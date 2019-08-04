Еще один кошмар в США, в Чикаго ранены семь человек в парке

КИШИНЕВ, 4 авг - Sputnik. Семь человек ранены в результате стрельбы в парке в Чикаго. Это уже третье за сутки ЧП в США подобного рода.
Телеканал NBC Chicago сообщил, что неизвестный стал расстреливать посетителей парка Дуглас в Чикаго, находясь в автомобиле черного цвета.
Один посетитель парка госпитализирован в кртическом состоянии. У остальных - легкие ранения, или средней тяжести.
Нападавшего ищут.
В субботу, 3 августа, во время нападения на торговый центр Walmart в американском городе Эль-Пасо погибли 19 человек, около 40 получили ранения.
В воскресенье, 4 августа, в городе Дейтон в штате Огайо неизвестные расстреляли прохожих. Погибли девять человек, еще 26 - ранены. Полицейские сообщили, что нападавших было двое, одного удалось ликвидировать, второму удалось бежать.
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