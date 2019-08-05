Суд в Москве заочно арестовал экс-лидера Демпартии Молдовы

Ранее МВД России заочно предъявило Владимиру Плахотнюку обвинение в контрабанде и сбыте наркотиков.

КИШИНЕВ, 5 авг — Sputnik. Тверской суд Москвы заочно выдал санкцию на арест бывшего руководителя Демпартии Владимира Плахотнюка. Об этом сообщила журналистам руководитель пресс-службы районного суда Светлана Скачкова.

"Ходатайство о заочном избрании меры пресечения было удовлетворено", - сказала она.

Правоохранительные органы обвиняют Плахотнюка в руководстве международным наркосиндикатом.

Он обвиняется по части 1 статьи 210 УК РФ (Организация преступного сообщества), а также по 28 эпизодам контрабанды и незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере.

Владимир Плахотнюк покинул Молдову 14 июня, сразу после того, как возглавляемое им Демпартия объявила о переходе в оппозицию. Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя партии.

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