Полиция назвала новые данные о раненых в Огайо

У полиции штата и города нет данных, что расстрел людей был на почве расовой ненависти.

КИШИНЕВ, 5 авг - Sputnik. Стали известны новые данные о раненых в результате стрельбы в Огайо. Как сообщил журналистам глава полиции этого американского города Ричард Бил, число пострадавших возросло до 32.

Ранее сообщалось о 27 раненых. Стрельба произошла в районе Орегон в Дейтоне в ночь с субботы на воскресенье. В результате погибли десять человек, включая стрелка. Полиция сообщила, что нейтрализовала стрелка менее чем за минуту. 11 человек по-прежнему находятся в госпитале.

"Ранее мы сказали о 27, теперь есть информация о 32", - сказал он.

По его словам, у полиции нет данных, что расстрел людей был на почве расовой ненависти, но власти по-прежнему продолжают расследование.

Ранее полиция Огайо идентифицировала личность стрелявшего, им оказался 24-летний Коннор Беттс, проживающий неподалеку от места стрельбы - в городе Беллбрук. Полиция также сообщала, что в результате стрельбы погибла родная сестра стрелка Меган Беттс.

Представитель полиции в ходе общения с прессой опроверг информацию телеканала NBC News, который сообщал со ссылкой на свои источники, что сестра подозреваемого вместе с ее другом была обнаружена убитой в машине. По словам полицейского, парень Меган Беттс жив, хотя и госпитализирован.

Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям узнать,что мы сообщаем в OK