Землетрясение в Румынии: оставит ли Вранча нас в покое - что говорят эксперты

В ночь на вторник произошло землетрясение: толчки начались на опасно небольшой глубине, сейсмологи пытаются спрогнозировать, когда произойдет большое землетрясение.

КИШИНЕВ, 6 августа - Sputnik. В ночь с понедельника на вторник, 6 августа, в Румынии произошло землетрясение с эпицентром в регионе Вранча, передает румынский Институт исследований в области развития физики Земли.

Сила землетрясения составила 4,1 градусов по шкале Рихтера, а эпицентр располагался на небольшой глубине - около 70 километров.

Землетрясение произошло сразу после полуночи, в 00:05, сильнее всего толчки ощущались в коммуне Наружа недалеко от Андреяшу-де-Жос, где находился эпицентр разрушительного землетрясения в 1977 году, пишет Ro.sputnik.md.

Два месяца назад, 28 мая, там же произошло землетрясение магнитудой 3,7 градусов, расположенное на той же глубине: 67 километров.

Двумя другими месяцами ранее, 5 апреля, произошло землетрясение силой 3,4 градусов - и почти на той же глубине: 76 километров.

По мнению сейсмологов, увеличение силы землетрясений в этой эпицентральной области - 3,4, затем 3,7 и далее 4,1 градусов - и относительно постоянный интервал, составляющий около двух месяцев, может привести к тревожному выводу о накоплении сейсмического напряжения в области, которая ранее породила сильное землетрясение в 1977 году.

В среднем в Молдове происходит от пятидесяти до ста двадцати слабых землетрясений в год. Наиболее мощные - в 7,5 баллов, - если верить статистике, которую составили отечественные и румынские сейсмологи, случаются раз в 30-40 лет.

Вранча нас в покое не оставит

Румынские ученые не исключают, что сейчас наступил период, когда Вранча будет "возмущаться" сильнее, так как 30 летний период уже преодолён.

"Вранча не оставит всех нас в покое. Мы прогнозируем более мощное землетрясение. Неизвестно, когда оно случится. Просто мы должны понимать, что живем в активной сейсмической зоне, и нужно быть готовыми к новым вызовам стихии", - сказал Рэдулян в эфире одного из частных румынских телеканалов, отмечает Sputnik Romania.

Кстати, ранее Ион Илиеш объяснил в интервью Sputnik Молдова, что очаг во Вранчи разряжается, но происходит это не в достаточной мере. Что, в свою очередь, указывает на неизбежность мощного землетрясения, примерно такого, как в августе 1986-го. Но вот когда это произойдет — на этот вопрос ученые не рискуют отвечать.

Почему часто Молдову трясет?

Толчки происходят не на территории Республики Молдова. Эпицентром стихии считается зона Вранча в румынских Карпатах. С токи зрения географии она недалеко от нас, всего в 200 км. Земная кора на территории Молдовы осложнена серией тектонических разломов, которые дробят её на различные по размерам геологические структуры, отмечают сейсмологи. Эти платформы колеблются из-за внешних факторов. Так, например, Кодринская структура испытывает наиболее интенсивные поднятия, а Нижнеднестровская — опускания. Эти движения земной коры иногда провоцируют отдельные слабые землетрясения.

Но в Молдове имели место и сильные землетрясения, как это было в 1940, 1977 (Бухарестское) и 1986 годах, которые связаны с более активными и мощными движениями земной коры, происходящими в соседних молодых Карпатских горах. Например, после землетрясения 31 августа 1986 года были повреждены 55 тысяч жилых домов (из них 4500 находились в аварийном состоянии), сотни школ, дошкольных учреждений и промышленных предприятий. Свыше 12,5 тысяч человек лишились крова. Общий материальный ущерб, причинённый республике, превысил тогда 500 миллионов рублей.

Не только Вранча?

Кстати, по одной из версий, Молдову стало так часто "трясти" из-за добычи сланцевого газа, которым промышляли американцы несколько последних лет в Румынии. Многочисленные забастовки, недовольство местных жителей, а также критические комментарии экспертов о том, что добыча данного вида топлива крайне загрязняет окружающую среду, привели к тому, что добыча была приостановлена. Однако ее последствия могут быть до сих пор ощутимы.

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