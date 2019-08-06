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Умерла главная женщина российской fashion-индустрии Алла Вербер

© Sputnik / Евгений Одиноков
Происшествия
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Вербер первой представила в России такие бренды, как Gucci, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Prada.

КИШИНЕВ, 6 авг — Sputnik. Fashion-директор московского магазина ЦУМ, вице-президент ювелирной фирмы Mercury Алла Вербер умерла в больнице в Италии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в окружении Вербер. Ей был 61 год.

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"Алла умерла в Италии в больнице Форте-дей-Марми. Подробностей (о том), что произошло, пока нет", — сообщили агентству.

По предварительным данным, причиной смерти стал инфаркт.

Алла Вербер родилась 21 мая 1958 года в Ленинграде. Вербер — вице-президент ювелирной фирмы Mercury, байер и fashion-директор ЦУМ, занималась закупкой товара для престижных магазинов России и формированием новых коллекций, принадлежала к числу самых успешных бизнес-леди страны.

Она первой представила в России такие бренды, как Gucci, Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Prada.

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