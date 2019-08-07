В Кыргызстане началась операция по задержанию экс-президента Атамбаева

В Сети появилось видео, на котором запечатлен штурм дома экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

КИШИНЕВ, 7 авг — Sputnik. В Кыргызстане началась спецоперация по задержанию бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева, передает Sputnik Кыргызстан.

Корреспондент Sputnik с места событий сообщает, что на трассе у дома экс-главы республики лежат горящие покрышки, брошенный автомобиль, камни. На дорогу свалили дерево. Слышна стрельба, взрываются светошумовые гранаты. Гражданские лица ломали камеры наблюдения, которые установлены вокруг дома.

На появившихся в социальных сетях видео видно, что спецназ ворвался на территорию дома.

На кадрах слышны выстрелы. Предположительно, правоохранители стреляют резиновыми пулями.

Корреспонденты агентства сообщают, что во время штурма были ранены несколько человек, в том числе местная журналистка.

В местную областную больницу доставлены двое мужчин с ранением в грудную клетку резиновыми пулями. Состояние больных средней тяжести, оказывается медицинская помощь.

По предварительной информации, охране удалось эвакуировать Атамбаева прямо во время штурма.

В СМИ появилась информация о том, что экс-президент задержан. Это сообщение опровергают местные политики, сторонники Атамбаева.

Кыргызстане.

Стала известна реакция Кремля на события в Кыргызстане.

Что происходит в Кыргызстане:

В конце июня парламент Кыргызстана лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента. Следственная служба МВД три раза вызывала Атамбаева на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году. Бывший президент отказался идти на допрос, так как считает решение о снятии его статуса незаконным. Атамбаев подал иск в Конституционную палату.

В ответ на вызовы в МВД юрист Атамбаева Сергей Слесарев предложил ведомству предоставить Атамбаеву список вопросов, которые возникли при досудебном производстве. В МВД на это предложение ответили отказом. Депутаты местного парламента лишили Атамбаева неприкосновенности.

Алмазбек Атамбаев возглавлял Кыргызстан с 2011 по 2017 год. Это единственный всенародно избранный президент, добровольно передавший власть после выборов.

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