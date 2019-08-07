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Путин проводит заседание, архивное фото

Кремль: Путин получает о событиях в Кыргызстане самую свежую информацию

© Sputnik / Михаил Климентьев
Происшествия
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Тема:
Ситуация в Кыргызстане: штурм дома экс-президента (3)
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В среду вечером спецслужбы Кыргызстана  начали операцию по задержанию президента страны Алмазбека Атамбаева, они применили против его сторонников спецсредства.

КИШИНЕВ, 7 авг - Sputnik. Информация о ситуации в Кыргызстане оперативно поступает в Кремль, рассказали журналистам в пресс-службе администрации российского президента.

Сотрудники МВД. Архивное фото
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
В Кыргызстане началась операция по задержанию экс-президента Атамбаева

"Владимир Путин проинформирован о событиях в Кыргызстане, связанных с экс-президентом этой страны Алмазбеком Атамбаевым, мониторит ситуацию. Он получает самую последнюю информацию", -подчеркивается в сообщении.

Как отмечает телеграм-канал Sputnik Ближнее зарубежье, в конце июля Атамбаев прилетал в Москву про приглашению российского президента.

Российский лидер выразил мнение, что народу Кыргызстана нужна политическая стабильность и призвал объединиться вокруг действующего президента.

Атамбаев, в свою очередь, заявил, что не просил в Москве никаких гарантий безопасности в связи с обвинениями у себя на родине.

В среду вечером спецслужбы Кыргызстана начали операцию по задержанию Атамбаева, они применили против его сторонников спецсредства.

По сообщению местных СМИ, ранены 10 человек, в том числе журналист местного издания.

Что происходит в Кыргызстане:

В конце июня парламент Кыргызстана лишил Алмазбека Атамбаева статуса экс-президента. Следственная служба МВД три раза вызывала Атамбаева на допрос в качестве свидетеля по делу о незаконном освобождении криминального авторитета Азиза Батукаева в 2013 году. Бывший президент отказался идти на допрос, так как считает решение о снятии его статуса незаконным. Атамбаев подал иск в Конституционную палату.

В ответ на вызовы в МВД юрист Атамбаева Сергей Слесарев предложил ведомству предоставить Атамбаеву список вопросов, которые возникли при досудебном производстве. В МВД на это предложение ответили отказом. Депутаты местного парламента лишили

Алмазбек Атамбаев возглавлял Кыргызстан с 2011 по 2017 год. Это единственный всенародно избранный президент, добровольно передавший власть после выборов.

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Тема:
Ситуация в Кыргызстане: штурм дома экс-президента (3)


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