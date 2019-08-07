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Сооронбай Жээнбеко

Президент Кыргызстана прервал отпуск из-за ситуации в стране

© Sputnik / Михаил Климентьев
Происшествия
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Тема:
Ситуация в Кыргызстане: штурм дома экс-президента (3)
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Вечером в селе Кой-Таш ГКНБ начался штурм дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Есть раненые, в доме экс-главы республики начался пожар.

КИШИНЕВ, 7 авг - Sputnik. Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск и направился в Бишкек из-за сложившейся ситуации вокруг штурма дома бывшего кыргызстанского лидера Алмазбека Атамбаева, сообщила пресс-служба главы государства. 

Жээнбеков с 5 августа находился в недельном краткосрочном отпуске.

Вечером в селе Кой-Таш ГКНБ начался штурм дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Есть раненые. 

Как сообщает телеграм-канал Sputnik Ближнее зарубежье, с ссылкой на Sputnik Кыргызстан, на территории резиденции экс-главы республики начался пожар.

Слышна стрельба, сторонники Атамбаева с оружием проникли в дом через большие окна, разбив стекла. Они прикрываются бронежилетом. МВД стягивает в Кой-Таш дополнительные силы. Госпитализированы пять пострадавших.

Ранее сообщалось, что силовики вывели Атамбаева из его дома в селе Кой-Таш и увезли в неизвестном направлении. Однако позже депутат местного парламента Ирина Карамушкина заявила, что экс-президент Киргизии Атамбаев находится в своей резиденции.

Тема:
Ситуация в Кыргызстане: штурм дома экс-президента (3)


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