Сторонники экс-президента Кыргызстана готовятся к повторному штурму

В ходе штурма дома экс-президента страны Алмазбека Атамбаева пострадали более 10 человек, в том числе бывший председатель ГКНБ Абдиль Сегизбаев и местная журналистка.

КИШИНЕВ, 7 авг - Sputnik. В ходе штурма дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева никто не погиб, передает Sputnik Кыргызстан с ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения страны

"В СМИ распространяется информация об одном погибшем. Бригады врачей, которые дежурят на месте происшествия, данную информацию не подтверждают", — заявили в Минздраве.

Как ранее в министерстве сообщили, что боевой пулей ранен один спецназовец.

В ходе штурма пострадали более 10 человек, в том числе бывший председатель ГКНБ Абдиль Сегизбаев и местная журналистка.

В доме Атамбаева видны следы крови на стене, на полу разбросаны гильзы. На стенах видна кровь.

Сообщается, что сторонники экс-президента готовятся к повторному штурму.

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МВД Кыргызстана сообщает, что для обеспечения охраны общественного порядка в селе Кой-Таш привлечены дополнительные силы.

"На место незамедлительно выехала следственная оперативная группа. Кроме того, для обеспечения охраны общественного порядка на место выехал весь личный состав ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района", — говорится в релизе.

Что происходит в Кыргызстане

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева подозревают в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождении криминального авторитета Батукаева по поддельным медицинским справкам, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Ранее Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу Батукаева, что по закону позволяет милиции привести его принудительно.

В конце июня депутаты лишили экс-президента неприкосновенности. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненное заключение. Сам политик обвинения в свой адрес называет абсурдными.

В среду, 7 августа, в Кыргызстане, в селе Кой-Таш началась операция по задержанию Атамбаева. Есть раненые. С наступлением темноты беспорядки продолжились – в здании начался пожар.

Нынешний президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск и направился в Бишкек.