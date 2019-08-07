Сотрудник спецназа Кыргызстана скончался после штурма дома Атамбаева

КИШИНЕВ, 7 авг - Sputnik. В столичной больнице Кыргызстана от ран скончался спецназовец, участвовавший в штурме дома экс-президента страны Алмазбека Атамбаева, передает Sputnik Кыргызстан с ссылкой на директора Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии Сабырбека Джумабекова.

В среду, 7 августа, местный спецназ начал штурмовать дома бывшего президента Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. По последним данным, пострадали 15 человек.

Ранее сообщалось, что один спецназовец получил огнестрельное ранение в грудь. По словам Джумабекова, он получил травму несовместимую с жизнью. Еще один человек получил тяжелое ранение, ему провели операцию.

"Больше никаких подробностей не сообщил и не уточнил скончался ли спецназовец, который получил ранение в грудь", - пишет Sputnik Кыргызстан.

Неспокойная обстановка сохраняется. Собравшаяся группа у дома экс-главы республики призывает к отставке действующего президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова.

Начались новые столкновения гражданских и силовиков в Кой-Таше.

Спецназ наступает, в него летят камни, сообщает корреспондент Sputnik Кыргызстан с места события. Среди правоохранителей есть пострадавшие.

Что происходит в Кыргызстане

Бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева подозревают в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождении криминального авторитета Батукаева по поддельным медицинским справкам, незаконной трансформации земель и другим незаконным действиям. Ранее Атамбаев трижды отказался прийти на допрос в качестве свидетеля по делу Батукаева, что по закону позволяет милиции привести его принудительно.

В конце июня депутаты лишили экс-президента неприкосновенности. Если суд признает Атамбаева виновным, ему может грозить пожизненное заключение. Сам политик обвинения в свой адрес называет абсурдными.

В среду, 7 августа, в Кыргызстане, в селе Кой-Таш началась операция по задержанию Атамбаева. Есть раненые. С наступлением темноты беспорядки продолжились – в здании начался пожар.

Нынешний президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков прервал свой отпуск и направился в Бишкек.