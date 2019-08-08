Что произошло в Кыргызстане: штурм дома Атамбаева, стычки со спецназом

В результате трагических событий в селе Кой-Таш в Кыргызстане погиб один из штурмовавших дом Алмазбека Атамбаева спецназовцев.

КИШИНЕВ, 8 авг — Sputnik. Вечером 7 августа спецназ Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана попытался штурмовать дом бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева в селе Кой-Таш. Однако в ходе штурма сторонники Атамбаева оказали сопротивление. В результате произошла стычка, а затем и серьезные столкновения между бойцами спецназа и гражданскими лицами.

Спецназ применили против сторонников бывшего главы государства резиновые пули, после чего в больницы Бишкека и Чуйскую областную были доставлены около 40 пострадавших, из них 15 - представители правоохранительных органов. Состояние некоторых медики оценивают как средней тяжести.

Без жертв не обошлось

В сообщении местного МВД говорилось, что один боец скончался в больнице от несовместимых с жизнью ран. Пуля, предположительно от снайперской винтовки, выпущенная со стороны дома," пробила жизненно важные органы сотрудника спецназа".

Созвано заседание Совбеза

В связи с инцидентом президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову пришлось прервать отпуск. Он созвал заседание Совета безопасности 8 августа.

Глава пресс-службы парламента Ибраим Нуракун уулу сообщил, что в четверг, 8 августа, пройдет внеочередная сессия Жогорку Кенеша.

Сторонники Атамбаева сообщили, что несколько бойцов спецназа взяты в заложники. Их здоровью ничего не угрожает.

С чего все началось

Экс-президент обратился к нации по ТВ. Он поблагодарил тех, кто защищал его и "не дали взять живым или мертвым".

В Кыргызстане в отношении Атамбаева, покинувшего пост президента в 2017 году, ведется парламентское расследование. Его результаты должны быть в течение трех месяцев переданы в Генпрокуратуру республики, которая вправе возбудить на их основе уголовное дело.

В июне текущего года депутаты лишили бывшего главу государства неприкосновенности и официального статуса экс-президента, а также выдвинули против него обвинения по девяти пунктам, включая выдачу наградного оружия членам ОПГ, сокрытие доходов и коррупцию. В течение последних полутора лет уголовному преследованию были подвергнуты многие соратники Атамбаева.

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