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Работа скорой помощи, фото из архива

Взрыв в российской воинской части: есть погибшие и раненые

© Sputnik / Aleksey Sukhorukov
Происшествия
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ЧП произошло в 30 километрах от Северодвинска, губернатор региона подтвердил факт инцидента, уточнив, что на место направлена санитарная авиация.

КИШИНЕВ, 8 авг – Sputnik. Два человека погибли и 15 получили ранения, согласно предварительной информации, во время взрыва в воинской части в Архангельской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.

"Взрыв произошел в воинской части в 30 километрах от Северодвинска. Предварительно, двое погибших и 15 пострадавших", - сказал собеседник агентства.

Взрыв на территории воинской части в Ачинском районе
© Ruptly
Момент взрыва на территории воинской части в Красноярском крае попал на видео

Губернатор региона Игорь Орлов подтвердил факт инцидента, уточнив, что на место направлена санитарная авиация.

Российские СМИ сообщают, что причиной происшествия могло стать неудачное  испытание жидкостной реактивной двигательной установки.

Бывший командующий российским Северным флотом Вячеслав Попов в комментарии РИА Новости отметил, что такой двигатель используется, как правило, в баллистических ракетах, в том числе морского базирования, то есть для стратегических атомных подводных лодок.

"Это действующий полигон Военно-морского флота, где находятся стенды для испытаний, в том числе жидкотопливных двигателей для новых баллистических ракет морского базирования. Вероятно, именно во время подобных испытаний и произошел взрыв", - сказал Попов.

Он подчеркнул, что такие полигон для того и существуют, чтобы проводить испытания новой техники, которые, к сожалению, иногда приводят к трагическим последствиям. 

Несколько дней назад в Красноярском крае 5 августа на территории военной части в Ачинском районе произошел взрыв снарядов. Известно, что на складе, где это произошло, находилось более 40 тысяч снарядов калибра 125 и 152 миллиметра.

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