Новый штурм в Кыргызстане: водомет снес ворота дома экс-президента Атамбаева

КИШИНЕВ, 8 авг - Sputnik. Новая стычка силовиков и сторонников бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева началась в Кой-Таш, сообщает корреспондент Sputnik Кыргызстан с места событий.

Ворота дома Атамбаева протаранили, идет перестрелка.

"Водомет с тараном снес ворота дома Атамбаева. Силовики разогнали сторонников с помощью дымовых шашек. Ведется перестрелка", — сообщил корреспонденту Sputnik источник в правоохранительных органах.

На месте происшествия находятся более десяти бригад скорой помощи.

Спецоперация КГБ Кыргызстана по захвату бывшего лидера республики началась в среду вечером в его резиденции в селе Кой-Таш. Однако сторонники Атамбаева оказали сопротивление. Спецназу не удалось задержать экс-президента. По последним данным, более 70 получили травмы разной степени, в том числе представитель СМИ, один спецназовец погиб, а шестеро оказались в плену.

В четверг сообщается, что правоохранительные органы пошли на штурм в количестве около 200 сотрудников, сторонников бывшего президента - вдвое больше.

На пути в село Кой-Таш, где находится Атамбаев, были замечены три КамАЗа, пять автобусов и два микроавтобуса с милиционерами. В сторону дома бывшего президента также направился водомет.

Сторонники Атамбаева отменили митинг в столице Кыргызстана и направляются к резиденции бывшего президента.

В милиционеров летят коктейли Молотова и камни. Во время конфликта начали применять светошумовые гранаты. Сторонники Атамбаева стали отступать.

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С чего все началось

В Кыргызстане в отношении Атамбаева, покинувшего пост президента в 2017 году, ведется парламентское расследование. Его результаты должны быть в течение трех месяцев переданы в Генпрокуратуру республики, которая вправе возбудить на их основе уголовное дело.

Первые видеокадры штурма дома Атамбаева: как это было>>>

В июне текущего года депутаты лишили бывшего главу государства неприкосновенности и официального статуса экс-президента, а также выдвинули против него обвинения по девяти пунктам, включая выдачу наградного оружия членам ОПГ, сокрытие доходов и коррупцию. В течение последних полутора лет уголовному преследованию были подвергнуты многие соратники Атамбаева.

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