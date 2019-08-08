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Самолет бизнес-класса Beechcraft

Во двор жилого дома в штате Пенсильвания упал самолет - есть жертвы

© Sputnik / Валерий Мельников
Происшествия
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По информации полиции, никто из тех, кто находился на земле в момент происшествия, не пострадал

КИШИНЕВ, 8 авг - Sputnik. Частный одномоторный самолет Beechcraft Bonanza потерпел крушение на заднем дворе одного из жилых домов в округе Монтгомери, штат Пенсильвания, передает Sputnik Беларусь со ссылкой на телеканал CBS.

Инцидент произошел в четверг. По информации телеканала, самолет вылетел из аэропорта в северо-восточной части Филадельфии и направлялся в университет штата Огайо, который находится в городе Колумбус. Представитель полиции Майк Мерфи рассказал журналистам, что самолет задел несколько деревьев и остановился в лесонасаждениях.

В результате крушения погибли три человека, находившиеся на борту самолета. По информации полиции, никто из тех, кто находился на земле в момент происшествия, не пострадал. Также не получили повреждений жилые дома, находившиеся поблизости.

​Известно, что пилот сообщил о проблеме с самолетом вскоре после взлета. Однако точная причина трагедии неизвестна. Инцидент расследуют представители управления гражданской авиации и Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB).

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