Беспокойная ночь в Кыргызстане накануне заседания Евразийского межправсовета

В связи с напряженной обстановкой в Бишкеке мероприятие перенесли в город Чолпон-Ате.

КИШИНЕВ, 8 авг - Sputnik. В столице Кыргызстана (Бишкеке) правоохранительные органы разгоняют митингующих, которые перекрыли один из городских проспектов.

Как передает Sputnik Кыргызстан, группа людей направляется в город из села Кой-Таша, где накануне силовики штурмовали резиденцию бывшего президента Алмазбека Атамбаева. После двухдневной осады и столкновений, экс-глава республики сдался властям.

В Бишкеке начались волнения. Разгоном митингующих занимаются сотрудники милиции и спецназ. Слышны взрывы светошумовых гранат.

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Ранее в соцсетях появилось видео предыдущей стычки в Бишкеке митингующих с милицией.

Тем не менее, местное МВД сообщает, что обстановка в городе находится под полным контролем сотрудников милиции. По данным ведомства, сотрудники правоохранительных органов начали разгон агрессивно настроенных сторонников экс-президента.

Онлайн-трансляцию вели также корреспонденты Sputnik Кыргызстан.

Сотрудники милиции работают в штатном режиме, обеспечивают охрану общественного порядка, безопасность граждан и гостей столицы.

В пятницу, 9 августа, в Бишкеке должно было состояться заседание Евразийского межправсовета с участием глав правительств стран Евразийского экономического союза. В связи с обстановкой в городе мероприятие перенесли в город Чолпон-Ате.

В Кыргызстан приехал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Комментируя ситуацию со штурмом резиденции экс-президента республики, Медведев отметил, что "в 21 веке свой лимит на революции Кыргызстан уже исчерпал". Произошедшее он назвал внутренним делом страны, выразив надежду, что все процедуры, которые будут происходить в республике в дальнейшем, "будут основываться на строгом соблюдении местного законодательства - и уголовного, и уголовно-процессуального, ну и самой конституции страны, потому что там также заложены ответы на многие вопросы, которые сейчас стоят".

"Все остальное - это дело наших киргизских коллег. Завтра с утра я встречусь с президентом и потом буду общаться с премьером, естественно, мы этих вопросов тоже коснемся", - рассказал российский премьер.

Sputnik следит за ситуацией в Кыргызстане в онлайн-режиме.