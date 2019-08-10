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Тайфун в Китае

Супертайфун "Лекима" унес более десятка жизней, есть и пропавшие без вести

© AFP 2019 / -
Происшествия
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Девятый в 2019 году тайфун достиг побережья городского уезда Вэньлин провинции Чжэцзян в ночь на субботу.

КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. В результате супертайфуна "Лекима", который обрушился на восток Китая в ночь на субботу, погибли не менее 13 человек, еще 16 пропали без вести. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

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Девятый в 2019 году тайфун достиг побережья городского уезда Вэньлин провинции Чжэцзян 10 августа в 01.45 по местному времени (9 августа 20.45 по Кишиневу). Максимальные порывы ветра достигали 52 метров в секунду. Центральная метеорологическая служба Китая в пятницу утром объявила "красный", наивысший, уровень тревоги в связи с приближением супертайфуна.

Самый большой ущерб в результате стихии нанесен провинции Чжэцзян.

В районе бедствия уже погибли 13 человек, еще 16 пропали без вести. В общей сложности в пострадавших районах находятся более 3 миллионов человек, эвакуированы свыше 750 тысяч. Из-за непогоды разрушены более 200 зданий, а порядка 3,2 тысячи - повреждены.

В общей сложности на востоке и юге страны эвакуированы более миллиона человек, из них 250 тысяч - из Шанхая.

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