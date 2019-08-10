Бензовоз убил 60 человек, еще 70 пострадали - видео

КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Бензовоз перевернулся и загорелся в городе Морогоро на востоке Танзании в субботу утром. В результате погибли 60 человек, а еще несколько десятков получили серьезные травмы. Об этом написала местная газета Citizen.
TAZAMA HAPA : VIDEO Kabla Moto haujawaka katika Mlipuko Wa gari la mafuta... Wakazi Wa MOROGORO walijazana Kubeba mafuta ya Bure..... FUNZO, Watanzania Yatupasa kujifunza Kupitia Ajali Hii Mafuta ni Hatari sana #RIP NDUGU ZETU 😭😭😭 Tanzania pic.twitter.com/F8RZspG7Uo— duke 🇰🇪🇰🇪 (@mike___duke) 10 августа 2019 г.
Ранее были данные о 50 погибших. В их числе - мотоциклисты, которые пытались собрать утекающее топливо.
BREAKING NEWS: 100 people feared dead after an oil tank exploded in Msamvu Itigi in Tanzania.@gacau_joseph@Gooner0001@terrysakini #Tanzania pic.twitter.com/IWBDubQAwf— thebreezemmuradio (@thebreezemmura1) 10 августа 2019 г.
Руководитель региональной полиции Морогоро Уилброуд Мутафунга подтвердил, что в результате аварии погибли 60 человек. Кроме того, 70 человек получили серьезные ранения.
BREAKING NEWS: Petrol tanker goes up in flames in Itigi, #Tanzania killing more than 100 people... poleni watanzania walopoteza maisha @ITVTANZANIA @MariaSTsehai pic.twitter.com/9xiidhoAWI— alenwex (@iAlen) 10 августа 2019 г.
Морогоро входит в десятку самых крупных городов Танзании, он расположен примерно в 260 километрах от столицы.
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