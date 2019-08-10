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Бензовоз убил в Танзании 60 человек, еще 70 пострадали

Бензовоз убил 60 человек, еще 70 пострадали - видео

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Происшествия
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Руководитель региональной полиции Морогоро Уилброуд Мутафунга подтвердил, что в результате аварии погибли 60 человек.

КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Бензовоз перевернулся и загорелся в городе Морогоро на востоке Танзании в субботу утром. В результате погибли 60 человек, а еще несколько десятков получили серьезные травмы. Об этом написала местная газета Citizen.

​Ранее были данные о 50 погибших. В их числе - мотоциклисты, которые пытались собрать утекающее топливо.

​​Руководитель региональной полиции Морогоро Уилброуд Мутафунга подтвердил, что в результате аварии погибли 60 человек. Кроме того, 70 человек получили серьезные ранения.

​Морогоро входит в десятку самых крупных городов Танзании, он расположен примерно в 260 километрах от столицы.

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