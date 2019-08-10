Бензовоз убил 60 человек, еще 70 пострадали - видео

Руководитель региональной полиции Морогоро Уилброуд Мутафунга подтвердил, что в результате аварии погибли 60 человек.

КИШИНЕВ, 10 авг - Sputnik. Бензовоз перевернулся и загорелся в городе Морогоро на востоке Танзании в субботу утром. В результате погибли 60 человек, а еще несколько десятков получили серьезные травмы. Об этом написала местная газета Citizen.

TAZAMA HAPA : VIDEO Kabla Moto haujawaka katika Mlipuko Wa gari la mafuta... Wakazi Wa MOROGORO walijazana Kubeba mafuta ya Bure..... FUNZO, Watanzania Yatupasa kujifunza Kupitia Ajali Hii Mafuta ni Hatari sana #RIP NDUGU ZETU 😭😭😭 Tanzania pic.twitter.com/F8RZspG7Uo — duke 🇰🇪🇰🇪 (@mike___duke) 10 августа 2019 г.

​Ранее были данные о 50 погибших. В их числе - мотоциклисты, которые пытались собрать утекающее топливо.

​​Руководитель региональной полиции Морогоро Уилброуд Мутафунга подтвердил, что в результате аварии погибли 60 человек. Кроме того, 70 человек получили серьезные ранения.

​Морогоро входит в десятку самых крупных городов Танзании, он расположен примерно в 260 километрах от столицы.

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