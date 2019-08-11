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Разрушительный муссон: почти полторы сотни человек погибли в Индии

© REUTERS / Cathal McNaughton
Происшествия
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Сотни тысяч эвакуированных и почти полторы сотни погибших, а ливни в Индии не прекращаются.

КИШИНЕВ, 11 авг - Sputnik. В результате ливней и наводнений в штатах Керала, Махараштра и Карнатака на юге Индии погибли 147 человек, сообщают в воскресенье экстренные службы страны. 

Александр Самсонов
© Photo: YouTube/ Ecolife Journal
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По их информации, в наибольшей степени из-за непогоды пострадал штата Керала – здесь за последние три дня погибли не менее 67 человек, а более 160 тысяч эвакуированы. В нескольких регионах этого штата объявлен наивысший уровень опасности, отменены занятия в образовательных учреждениях.

Международный аэропорт Кочин – крупнейшая и самая загруженная воздушная гавань Кералы – продолжает быть закрытым.

В общей сложности из затронутых наводнениями районов в трех индийских штатах эвакуированы несколько сотен тысяч человек. Между тем, как информирует Метеорологический департамент Индии, грозовые ливни в этих регионах не прекратятся еще как минимум три дня.

В конце июня в южные и западные регионы Индии пришли муссонные ливни, что привело к затоплению целого ряда населенных пунктов. По оценкам специалистов, нынешний муссон стал для Индии одним из самых разрушительных за последние 10 лет.

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