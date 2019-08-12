Опасный инцидент во во время выступления Веры Брежневой попал на видео

Популярная эстрадная певица Вера Брежнева оказалась буквально в "эпицентре" чрезвычайной ситуации на недавнем концерте.

Артистка выложила в Instagram видеофрагмент, на котором запечатлено, как клубы дыма окутали сцену прямо во время ее выступления. Брежнева призналась, что персонал сцены не смог остановить вышедшую из строя технику, а сама она думала, что это был спецэффект.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vera Brezhneva (@ververa) 11 Авг 2019 в 9:12 PDT

"Интересный случай. Во время этого выступления на @zharafest случился сбой пиротехнической системы, я об этом не знала, просто обратила внимание на странный столб холодного дыма, но решила, что такая задумка и продолжала петь. Как рассказали очевидцы, за кулисами в этот момент было "весело", потому что остановить этот дым не мог никто, но номер решили не прерывать и правильно сделали! Как вы видите, жарко было у нас, даже под холодным дымом", - подписала видео с выступления Брежнева.

Поколнники певицы поинтересовались: не пострадала ли она во время этого выступления. Кто-то выразил восторг: "Это просто восхитительно, шикарно миллион эмоций", "Зато Вы дали теплоты! Пусть люди любят друг друга".

Артистка успокоила своих фанатов, уточнив, что никто во время инцидента не пострадал.

В какие еше ситуации попадала экс-солистка группы "ВИА Гра":