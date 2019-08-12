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Международный конкурс молодых исполнителей Новая волна - 2017 в Сочи

Опасный инцидент во во время выступления Веры Брежневой попал на видео

© Sputnik / Нина Зотина
Происшествия
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Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (141)
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Певица назвала ЧП, которое произошло прямо на сцене, "интересным случаем", а ведь все могло закончиться печально.

Популярная эстрадная певица Вера Брежнева оказалась буквально в "эпицентре" чрезвычайной ситуации на недавнем концерте.

Артистка выложила в Instagram видеофрагмент, на котором запечатлено, как клубы дыма окутали сцену прямо во время ее выступления. Брежнева призналась, что персонал сцены не смог остановить вышедшую из строя технику, а сама она думала, что это был спецэффект.

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Публикация от Vera Brezhneva (@ververa)

"Интересный случай. Во время этого выступления на @zharafest случился сбой пиротехнической системы, я об этом не знала, просто обратила внимание на странный столб холодного дыма, но решила, что такая задумка и продолжала петь. Как рассказали очевидцы, за кулисами в этот момент было "весело", потому что остановить этот дым не мог никто, но номер решили не прерывать и правильно сделали! Как вы видите, жарко было у нас, даже под холодным дымом", - подписала видео с выступления Брежнева.

Концерт Веры Брежневой на площади Свободы (6 июля 2018). Ереван
© Sputnik / Aram Nersesyan
Веру Брежневу в коротком купальнике потянуло на откровения - фото

Поколнники певицы поинтересовались: не пострадала ли она во время этого выступления. Кто-то выразил восторг: "Это просто восхитительно, шикарно миллион эмоций", "Зато Вы дали теплоты! Пусть люди любят друг друга".

Артистка успокоила своих фанатов, уточнив, что никто во время инцидента не пострадал.

В какие еше ситуации попадала экс-солистка группы "ВИА Гра":

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Последние новости Instagram: самое интересное сегодня (141)


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