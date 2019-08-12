Сильный пожар в окресностях столицы Греции: жителей экстрено эвакуюруют

С субботы в Греции действует красный уровень пожарной опасности в связи с 40-градусной жарой и сильным ветром. Несмотря на все меры профилактики, в субботу произошло 59 лесных пожаров, в воскресенье - 63.

КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Сильный лесной пожар бушует в районе городка Пеания у подножия горы Имиттос в окрестностях Афин, полиция эвакуирует жителей, сообщил местные Генеральный секретариат гражданской защиты.

На помощь направлены все силы гражданской защиты, цистерны с водой из столичного региона Аттика, местного самоуправления, а также из соседних регионов Пелопоннеса и Центральной Греции.

Немедленно направлены полицейские для того, чтобы в целях профилактики эвакуировать жилые районы и помочь жителям.

С субботы в Греции действует красный уровень пожарной опасности в связи с 40-градусной жарой и сильным ветром. Несмотря на все меры профилактики, в субботу произошло 59 лесных пожаров, в воскресенье - 63.

В прошлом году в городке Мати в окрестностях Афин в пожаре погибли более 100 человек. Городок сгорел за полтора часа. Находившаяся в то время в оппозиции партия "Новая демократия" подвергла резкой критике власти за то, что они не организовали эвакуацию населения. Трагедия стала одной из причин поражения партии СИРИЗА на досрочных выборах в июле этого года.