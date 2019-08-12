Пока вы спали: катастрофа в соседней Румынии, кровавая бойня в Мексике и рокер-мутант

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КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. В соседней Румынии сошел с рельсов туристический поезд. Пострадали 12 человек. Железнодорожная катастрофа произошла в округе Марамуреша. Состав насчитывал 11 вагонов, в которых ехало 340 пассажиров.

Туристическая железная дорога, по которой ходит туристический "имменой" поезд Мокэница" считается одной из главных достопримечательностей страны. Её длина составляет около 20 километров.

Местная полиция возбудила уголовное дело в связис ЧП.

Смертельные разборки в Мексике

Восемь человек стали жертвами нападения группы вооруженных бандитов на здание бильярдной в мексиканском городе Ирапуато штата Гуанахуато.

Как сообщают местные СМИ, бандиты открыли огонь по людям, собравшимся в развлекательном заведении. На месте погибли восемь человек, еще трое получили ранения. Примечательно, что буквально в нескольких шагах от места стрельбы находится местное подразделение министерства общественной безопасности Ирапуато. За несколько часов до расстрела в бильярдной еще шесть человек были убиты в городке Юририя тоже в Гуанахуато. Там произошло столкновение преступной группы с бойцами Национальной гвардии Мексики. В итоге были застрелены пять преступников, погиб один гвардеец.

В последние годы Мексику захлестнула волна насилия, вызванная во многом противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США. В 2018 году в Мексике было отмечено рекордное число убийств - министерство безопасности сообщало о более чем 33,34 тысячи. Этот показатель побил рекорд 2017 года (31,2 тысячи убийств)

Экс-лидер группы Black Sabbath Оззи Осборн — генетический мутант

Ученые обнаружили мутацию в генах британского рок-певца, одного из основателей и участника группы Black Sabbath Оззи Осборна, которая дала ему способность употреблять алкоголь в больших количествах и определила его предрасположенность к наркотической зависимости.

Об этом рассказал профессор Медицинской школы Университета Индианы Билл Салливан, сообщает газета New York Post.

"Оззи действительно генетический мутант", — написал Салливан в своем исследовании влияния ДНК на поведение человека.

В 2010 году ученые компании Knome, Inc. из Массачусетса, занимающейся исследованиями генов, решили изучить необычные человеческие ДНК и вышли на связь с Осборном. Проведя тесты, они обнаружили, что певец обладает ранее не исследованной мутацией, которая сделала его практически невосприимчивым к длительному воздействию алкоголя.