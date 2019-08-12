Природа сошла с ума: число жертв от супертайфуна в Китае превысило 40 человек

Скорость ветра в его пределах достигает около 50 метров в секунду.

КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. Число погибших из-за супертайфуна "Лекима", который обрушился в субботу на восток Китая, увеличилось до 43, сообщило Центральное телевидение Китая.

Ранее сообщалось о 32 погибших и 16 пропавших без вести, сейчас пропавшими числятся 17 человек.

"Из-за тайфуна "Лекима" в провинции Чжэцзян уже погибли 38 человек, еще 10 пропали без вести", – сообщил телеканал.

Скорость ветра в его пределах достигает около 50 метров в секунду.

Жертвы в основном в уезде Юнцзя города Вэньчжоу, где оползень заблокировал реки, что привело к наводнению. За 10 минут уровень воды поднялся на 10 метров. Стихия вынудила власти эвакуировать более миллиона местных жителей, в зоне бедствия в провинции Чжэцзян в общей сложности оказались более пяти миллионов человек. Скорость ветра здесь достигает 187 километров в час.

Прямой экономический ущерб от тайфуна, из-за которого подтопленными оказались более 173 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, оценивается примерно в 2,1 миллиарда долларов.

Тем временем в провинции Шаньдун, до которой тайфун добрался в воскресенье вечером, уже погибли пять человек, еще семь пропали без вести. В зоне бедствия в общей сложности оказались более 1,65 миллиона человек, власти эвакуировали более 180 тысяч человек. Стихия уничтожила 175 тысяч гектаров сельхозугодий, разрушены более 600 зданий.

Девятый в этом году тайфун достиг побережья городского уезда Вэньлин провинции Чжэцзян 10 августа. Максимальные порывы ветра достигали 52 метров в секунду. Центральная метеорологическая служба Китая в пятницу утром объявила "красный", наивысший уровень тревоги.

Смотреть видео слушать радио перейти к другим новостям узнать,что мы сообщаем в OK