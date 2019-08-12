В Киеве атаковали экс-президента Украины Петра Порошенко

Бывший руководитель Украины попал в неприятную ситуацию, когда он выходил из зала суда.

КИШИНЕВ, 12 авг — Sputnik. В Киеве неизвестные забросали бывшего президента Украины Петра Порошенко яйцами после дачи им показаний в местном суде, сообщают СМИ соседней страны.

В понедельник в Государственном бюро расследований Украины начался допрос экс-главы государства. СМИ пишут, что Против Порошенко возбуждено более десяти уголовных дел. В суд он пришел на допрос о возможном уклонении от уплаты налогов при покупке местного телеканала.

Яйца полетели в Порошенко после того, как он покинул здание ГБР после допроса. Кроме экс-президента, яйца попали в полицейских, журналистов и сторонников бывшего президента.

Работавшие на месте корреспонденты сообщили, что после "атаки" в инцидент вмешалась полиция, а нападавшие скрылись. Сам Порошенко практически сразу после этого уехал, на вопросы прессы отвечал его адвокат Игорь Головань.

Ранее СМИ писали, что у здания ГБР митинговали дети Порошенко. Поддержать его пришли сын Михаил и дочери Александра и Евгения, и их друзья. Сам экс-президент заявил журналистам, что не видел своих детей на митинге.

"У нас есть молодежная "Солидарность". Я их (детей – ред.) не видел, но я приветствую", - сказал Порошенко.

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