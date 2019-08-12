Остров посреди Атлантики объят океаном огня - фото, видео

КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Пожарным пока не удается взять под контроль крупный пожар на испанском острове Гран-Канария (Канарские острова), который уже уничтожил 1,5 тысячи гектара леса, сообщает служба по чрезвычайным ситуации Канар.
Tejeda, uno de los pueblos bonitos de #GranCanaria, rodeado por las llamas.— Sara Ortega 👑 (@saritabloblo) 12 августа 2019 г.
Esto me parte el corazón #IFGranCanaria #IFArtenara 💪🏼🇮🇨❤ https://t.co/OkadZpuBjV pic.twitter.com/lBQMjbcJxs
В общей сложности эвакуированы более тысячи человек, рано утром в понедельник свои дома были вынуждены покинуть более ста жителей муниципалитетов Артенара и Техеда.
В работах по ликвидации огня участвуют сотни пожарных и военных, а также Гражданская Гвардия, самолеты-амфибии и вертолеты.
Nos informan de incendio Forestal #IIFF bastante complicado iniciado en Las Peñas, Artenera #GranCanaria .— BOMBEROS GRANCANARIA (@BomberosGC) 10 августа 2019 г.
Medios actuando en el lugar.
13:45h sábado 10 agosto pic.twitter.com/RZEOzuWnHo
Работе пожарных мешает сильный ветер. Несколько дорог в зоне стихии перекрыты. Огонь не повлиял на работу аэропорта острова.
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