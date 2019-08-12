Остров посреди Атлантики объят океаном огня - фото, видео

В работах по ликвидации бушующего пламени участвуют сотни пожарных и военных, а также Гражданская Гвардия, самолеты-амфибии и вертолеты.

КИШИНЕВ, 12 авг – Sputnik. Пожарным пока не удается взять под контроль крупный пожар на испанском острове Гран-Канария (Канарские острова), который уже уничтожил 1,5 тысячи гектара леса, сообщает служба по чрезвычайным ситуации Канар.

​В общей сложности эвакуированы более тысячи человек, рано утром в понедельник свои дома были вынуждены покинуть более ста жителей муниципалитетов Артенара и Техеда.

В работах по ликвидации огня участвуют сотни пожарных и военных, а также Гражданская Гвардия, самолеты-амфибии и вертолеты.

Nos informan de incendio Forestal #IIFF bastante complicado iniciado en Las Peñas, Artenera #GranCanaria .

Medios actuando en el lugar.

13:45h sábado 10 agosto pic.twitter.com/RZEOzuWnHo — BOMBEROS GRANCANARIA (@BomberosGC) 10 августа 2019 г.

​Работе пожарных мешает сильный ветер. Несколько дорог в зоне стихии перекрыты. Огонь не повлиял на работу аэропорта острова.

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