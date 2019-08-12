Трагедия в Италии: житель Молдовы задушил жену и свел счеты с жизнью - фото

КИШИНЕВ, 12 авг - Sputnik. Страшная трагедия произошла в регионе Марке в Италии. В своем доме в ванной была найдена задушенной 42-летняя женщина, а в гараже во дворе дома полицейские обнаружили повешенным ее бывшего мужа, который свел счеты с жизнью.

Тело женщины без признаков жизни обнаружил в воскресенье, 11 августа, один из родственников, который пришел навестить женщину по настоянию ее дочерей, отдыхавших в это время в Молдове с бабушкой и дедушкой. Вокруг шеи жертвы было обмотано полотенце, с помощью которого убийца задушил бывшую жену.

Фотографии с места происшествия публикует итальянская пресса.

Прибывший наряд карабинеров обнаружил во дворе дома, в подсобном помещении, которое использовалось как гараж, тело мужчины в петле, покончившего с собой. По выводам следствия, 47-летний мужчина по имени Андрей сначала избил бывшую жену, Марию, а затем задушил ее в ванной полотенцем.

Мария и Андрей работали в Италии, куда уехали как супружеская чета. Однако год назад они развелись. Несмотря на то, что они не жили вместе, по словам свидетелей, мужчина приходил каждый день в дом на улице Виа Кьярамонти, чтобы навестить своих дочерей, которые жили с их матерью.

Мария неоднократно говорила своим родственникам, что Андрей был жестоким человеком, что он бил ее бесчисленное количество раз, в том числе из ревности, и что она очень боялась его.

Полиция ведет следствие.

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