Экс-президента Кыргызстана обвинили в убийстве и в подготовке госпереворота

КИШИНЕВ, 13 авг — Sputnik. Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев намеревался совершить государственный переворот в стране, заявил глава Госкомитета национальной безопасности Орозбек Опумбаев, передает Sputnik Кыргызстан.

Руководители ГКНБ, МВД и Генеральной прокуратуры отчитались на пресс-конференции о событиях в Кой-Таше.

"Атамбаев рассчитывал, что следующим шагом будет принудительный привод. Он держал на территории дома стариков, детей, платил им... Рассчитывал, что будут столкновения. Ему нужна была кровь. Чтобы совершить госпереворот, нужна была кровь — тогда он обвинил бы власть. Я официально заявляю о его умыслах", — сказал Опумбаев.

Он также обвинил Атамбаева в том, что тот стрелял в бойцов спецназа на поражение.

"Это было цинично, это было просто убийство! Я уверен, следствие разберется в этом", — заключил глава ГКНБ.

В свою очередь, Атамбаев ранее признался, что использовал оружие, когда его пытались задержать, но "старался не попадать в ребят". После первых попыток штурма он обратился к силовикам с просьбой "не стрелять в свой народ". Экс-президент также выразил сожаление, что пострадали много невинных людей.

Опумбаев утверждает, что бывшие и действующие сотрудники ГКНБ и МВД сообщали информацию в штаб Атамбаева, поэтому спецназ отправился к его дому внезапно.

События в Кой-Таше

7 августа вечером в селе Кой-Таш спецназ ГКНБ попытался провести операцию по задержанию Атамбаева, но штурм был отбит его сторонниками. 8 августа правоохранители провели повторный штурм, в итоге политик сдался.

Позже начался силовой разгон сторонников Атамбаева, а затем в Бишкеке молодые люди перекрыли проспект Чуй. Их также разогнала милиция, некоторых задержали.

По последним данным, за два дня столкновений пострадали 136 человек, один спецназовец скончался от пулевого ранения.

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