ЧП в мечети: спецслужбы Норвегии не реагировали на подозрения и сигналы

КИШИНЕВ, 13 авг – Sputnik. Спецслужбы Норвегии ранее получали сигналы о мужчине, совершившем нападение в мечети в Норвегии, однако они не давали поводов предпринять в его отношении какие-либо действия, сообщила телерадиокомпания NRK.

Нападение на людей в мечети под Осло произошло 11 августа. Полиция рассматривает случившееся как теракт и задержала по подозрению в его совершении норвежца Филипа Манхауса.

Незадолго до нападения внутри мечети находилось около 10 человек, однако в момент, когда нападавший ворвался в мечеть, там оставалось трое. Нападавший ранил одного человека, прежде чем его обезоружил и удерживал до приезда полиции один из присутствующих там семидесятипятилетний мужчина.

О мотивах нападения полиция не сообщает. Задержанный по подозрению в попытке теракта Мансхаус снимал нападение на людей на видео. Полиция просмотрела снятые на видео записи нападения, однако не раскрывает подробностей в интересах следствия.

Известно, что Мансхаус с 2018 года был членом стрелкового клуба Осло. При задержании у него обнаружили несколько видов оружия, среди которого было и то, что он хранил легально. Также несколько единиц оружия найдены в мечети.

Стрельбу полиция будет расследовать как попытку теракта.

Полиция также сообщила, что через два часа после стрельбы обнаружила мертвой 17-летнюю сводную сестру задержанного. Каким образом задержанный может быть причастен к смерти девушки, полиция не сообщает.

Манхаус взят под стражу на четыре недели. Задержанный не признал вины, отказался давать показания и потребовал освободить его в зале суда.

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