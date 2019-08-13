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А вас попросим удалиться: видео оттеснения истребителя НАТО от борта Шойгу

© Sputnik / Виталий Тимкив
Происшествия
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Инцидент произошел, когда борт с главой российского оборонного ведомства следовал под эскортом двух истребителей Су-27 над нейтральными водами Балтийского моря.

КИШИНЕВ, 13 авг - Sputnik. Минобороны России во вторник опубликовало видео, как истребитель НАТО F-18 пытается приблизиться к борту министра обороны Сергея Шойгу над нейтральными водами Балтийского моря.

Как следует из релиза военного ведомства, инцидент произошел, когда самолет с министром следовал с эскортом из двух истребителей Балтийского флота Су-27 из Калининграда в Москву.

Над нейтральными водами Балтики к борту Шойгу попытался приблизиться F-18, однако летчики Су-27 оттеснили истребитель, не позволив ему подойти близко.

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